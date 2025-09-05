L'uomo, come riporta Fanpage, aveva 82 anni ed era già stato fermato e sanzionato per esercizio abusivo della professione

Convinta a salire sul taxi abusivo nella stazione di Roma Termini, una turista è stata, poi, violentata dal conducente. I fatti risalgono al 30 agosto scorso; l’uomo, di 82 anni, è stato incastrato da un video girato dalla vittima con i suoi occhiali dotati di videocamera integrata. Come riporta Fanpage.it, l’uomo era incensurato, ma noto alle forze dell’ordine per una sanzione scattata per esercizio abusivo della professione.

La vicenda risale a sabato 30 agosto. La donna statunitense, di 42 anni, era appena arrivata alla stazione Termini quando è stata avvicinata dall’82enne, che si è offerto di accompagnarla fino all’albergo, con la sua auto. Una volta fatta sedere sul sedile anteriore della vettura, come è uso fare ai tassisti abusivi, l’anziano ha iniziato a molestare la donna verbalmente con apprezzamenti non richiesti. Poi le è saltato addosso e ha iniziato a palpeggiarla.

Riuscita ad allontanarsi dall’aggressore, la donna ha raggiunto la stazione Aventino e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Lì, la turista, oltre a spiegare l’accaduto, ha anche consegnato ai militari foto e video realizzati con i suoi occhiali smart. Sebbene le immagini non riprendano il momento della violenza, hanno catturato il volto dell’uomo. Le forze dell’ordine sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore. L’anziano era già stato fermato e sanzionato per esercizio abusivo della professione. I carabinieri hanno così potuto denunciare a piede libero l’uomo per violenza sessuale.