Papa Leone XIV incontra il Presidente israeliano Isaac Herzog in Vaticano per discutere delle attuali sfide politiche e sociali in Medio Oriente. I due, da quanto si apprende, hanno discusso della situazione a Gaza, della necessità di un cessate il fuoco e del rilascio degli ostaggi, nonché del futuro del popolo palestinese e dell’importanza delle comunità cristiane e del loro ruolo nello sviluppo e nella stabilità della regione.