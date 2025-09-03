Xi Jinping con l’abito “in stile Mao” tra Putin e Kim Jong-un: il video dell’imponente parata militare a Pechino

Missili, caccia e altre attrezzature militari cinesi, alcuni dei quali esposti al pubblico per la prima volta, sono stati mostrati nella grande parata che si è tenuta a Pechino in occasione dell’80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Tra queste figuravano armi strategiche terrestri, marittime e aeree, attrezzature avanzate per la guerra di precisione e droni. Aerei da guerra ed elicotteri hanno sorvolato il cielo in formazione. Le truppe hanno sfilato al passo del presidente Xi Jinping, che guida il Partito Comunista e dirige l’esercito in qualità di presidente della Commissione Militare Centrale. Tra il pubblico erano presenti circa venti leader stranieri, tra cui diversi provenienti dal Sud-Est asiatico e alcuni dall’Africa e dall’Asia meridionale. Il presidente indonesiano Prabowo Subianto è arrivato solo poche ore prima della parata, dopo essere stato ritardato dalle proteste nel suo Paese contro i privilegi dei parlamentari. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha fatto un raro viaggio all’estero per partecipare. È stato affiancato dal presidente russo Vladimir Putin e dal presidente dell’Iran, tra gli altri. La stretta di mano tra Putin e Xi ha chiuso la parata.