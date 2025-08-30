Almeno 5mila persone per dire “stop al genocidio” dei palestinesi da parte di Israele e “denunciare le complicità internazionali”. La questione palestinese arriva al Lido di Venezia, nel pieno del Festival del cinema, e raduna migliaia di persone in arrivo da tutto il Nord Est. Tra loro anche diversi artisti tra cui l’attrice Emanuela Fanelli, conduttrice della serata inaugurale della Mostra e finita al centro delle polemiche per aver deciso di non parlare di Gaza dal palco. Ma non solo, presenti anche: l’attore Michele Riondino, l’attrice Valentina Bellè, la regista Carolina Cavalli, l’attrice Tecla Insolia, il fumettista Zerocalcare, l’attore Roberto Zibetti, presente nel film La Grazia di Paolo Sorrentino, l’attrice Donatella Finocchiaro, la regista Laura Poitras e l’attrice Ottavia Piccolo.

La manifestazione, promossa dai centri sociali insieme al circolo Anpi 7 Martiri di Venezia è partita dal piazzale del molo Santa Maria Elisabetta e sta percorrendo le vie che portano ai luoghi centrali della Mostra del cinema, dove l’ingresso è presidiato per lo svolgimento della Biennale. Il corteo, dietro uno striscione che recita “Stop genocide-Palestina libera dal fiume fino al mare”, tornerà poi al punto di partenza. Ai partecipanti si sono unite le 700 persone sbarcate da una nave arrivata da Marghera.

“Le voci sono unite per dire stop al genocidio e per denunciare le complicità internazionali. Le dichiarazioni degli Usa dopo che è stata dichiarata la volontà di occupare Gaza via terra sono emblematiche, come emblematico è l’atteggiamento del nostro governo”, ha detto la portavoce del comitato Venice4Palestine, Martina Vergnano. “Meloni – ha aggiunto – fa proclami che dicono ‘io non urlo slogan ma salvo i bambini’, peccato che da questo Paese continuano a essere vendute armi in Israele per essere scagliate contro il popolo palestinese”.

Al termine del corteo, circa una trentina di manifestanti, è riuscito ad arrivare in spiaggia, aggirando il cordone delle forze dell’ordine, e ha inscenato una sorta di flash mob all’altezza del red carpet della Mostra del Cinema. Il gruppetto ha lanciato in aria una bandiera della Palestina al grido di “Palestina libera”. Sono intervenuti carabinieri, polizia e guardia di finanza che hanno assistito alla scena in spiaggia senza intervenire. Il tutto si è concluso in maniera pacifica.