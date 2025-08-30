Corteo per Gaza al Lido di Venezia, bandiere della Palestina e “Stop genocidio”: arriva l’imbarcazione coi manifestanti – Video

Il video mostra l’arrivo dell’imbarcazione, partita da Porto Marghera nel pomeriggio, e arrivata al Lido di Venezia, con a bordo i manifestanti per il corteo in sostegno del popolo palestinese. La nave reca la scritta Global Sumud Flotilla e “stop genocidio”. Le persone scese si sono aggiunte a quelle che si erano già concentrate al piazzale di Santa Maria Elisabetta. Il corteo per Gaza è organizzato dai centri sociali del Nordest con il circolo Anpi 7 Martiri di Venezia.
