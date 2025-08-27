La promessa di Meloni: “Ora un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie” – Video

“Una delle priorità con cui intendiamo lavorare con Matteo Salvini, che ringrazio, è un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie perché senza una casa è più difficile costruirsi una famiglia”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Meeting di Rimini, sottolineando che “faremo tutto il necessario a ricostruire una società amica della famiglia e della natalità, nella quale la genitorialità sia protetta e sostenuta”.