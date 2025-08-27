Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 15:01

La promessa di Meloni: “Ora un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie” – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (7)
La premier al Meeting di Rimini: "Lavoreremo al piano con Matteo Salvini, che ringrazio"
Icona dei commenti Commenti

“Una delle priorità con cui intendiamo lavorare con Matteo Salvini, che ringrazio, è un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie perché senza una casa è più difficile costruirsi una famiglia”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Meeting di Rimini, sottolineando che “faremo tutto il necessario a ricostruire una società amica della famiglia e della natalità, nella quale la genitorialità sia protetta e sostenuta”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione