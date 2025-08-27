Bologna, conserve e succhi di frutta a rischio botulino: maxi-sequestro in un’azienda agricola – Video

Centinaia di vasetti di vetro già utilizzati più volte, in alcuni casi ancora sporchi, pronti ad essere nuovamente riempiti. Contenitori di confetture autoprodotte, privi di etichette e non conformi. Oltre 1.500 vasetti e bottiglie di confetture e succhi di frutta, in larga parte privi di etichettatura, che risalivano agli anni 2010, 2012 e 2018. È quanto hanno scoperto i Nas di Bologna, in un’azienda agricola della provincia, attiva nella produzione e nella vendita di confetture e succhi di frutta. Dalle verifiche è stata riscontrata la totale inadeguatezza delle procedure di pastorizzazione adottate, tali da non garantire la sicurezza delle conserve e da esporre i consumatori al rischio di sviluppo della tossina botulinica. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro amministrativo 674 chili di confetture e succhi di frutta, per un valore stimato di oltre 15mila euro. Dell’esito dell’ispezione è stata informata l’Ausl che ha disposto la sospensione dell’attività di produzione.