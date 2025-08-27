Non ce l’ha fatta il bambino di tre anni caduto quattro giorni fa nella piscina di un b&b ad Omegna, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Il piccolo martedì sera è deceduto all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove era stato trasportato in condizioni disperate. I genitori hanno autorizzato la donazione degli organi.

Il bambino di tre anni di nazionalità moldava era stato trovato dal padre sul fondo della piscina del bed and breakfast dove alloggiavano a Omegna, sul lago d’Orta: erano andati lì per fare visita ad alcuni parenti arrivati dall’esterno. La dinamica dell’accaduto è stata ricostruita dai carabinieri, con l’aiuto anche di un interprete per dialogare con i famigliari del piccolo: secondo quanto appurato, mentre i genitori erano a tavola, i bimbi si sono allontanati per giocare. Quando sono tornati, uno non c’era più: immediate le ricerche, dentro e anche fuori dal b&b. Poi il padre l’ha notato in fondo alla piscina: si è tuffato e l’ha tirato fuori dall’acqua. Il bimbo è stato rianimato, ma non è chiaro esattamente quanti minuti sia rimasto in acqua e in arresto cardiocircolatorio.

Non è il primo caso di bambino annegato in piscina questa estate. Solo una settimana fa un bambino di 2 anni è morto dopo essere caduto nella piscina gonfiabile della casa di villeggiatura della famiglia a Caucana, frazione di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Una dinamica simile rispetto a quanto accaduto a Omegna. Ed era sfuggito al controllo del padre anche il piccolo di 4 anni annegato in un parco acquatico a Castrezzato, in provincia di Brescia, a fine giugno.