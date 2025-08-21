Il mondo FQ

Sfugge dal controllo dei familiari e annega in piscina: morto un bimbo di 2 anni nel Ragusano

di F. Q.
È successo nella casa di villeggiatura della famiglia a Caucana, frazione di Santa Croce Camerina
Un bambino di 2 anni è morto questa mattina annegato in una piscina gonfiabile nella casa di villeggiatura della famiglia a Caucana, frazione di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Secondo quanto si apprende, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei familiari, per poi arrampicarsi sulla scaletta della piscina e caderci dentro, finendo per annegare. A trovare il corpo è stata la nonna e sulla vicenda indaga la Procura di Ragusa. La famiglia possiede un oleificio a Comiso.

