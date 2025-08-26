Era ministro della Cultura, ma non si accontentava: aveva ambizioni molto più grandi. Addirittura puntava al Quirinale. Gennaro Sangiuliano “oltre che presidente della Regione” Campania “mi ha detto che voleva diventare presidente della Repubblica“. Parola di Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei protagonista dello scandalo che ha provocato le dimissioni dello stesso Sangiuliano dal ruolo di ministro.

Boccia riporta queste “confidenze” in un’intervista video rilasciata alla testata Anteprima24.it, tra lo stupore e l’ironia del giornalista. Tutto questo a un anno esatto dal post sulla presunta nomina che segnò l’inizio della vicenda, finita tra aule giudiziarie e Parlamento e che ha costretto l’allora ministro a lasciare la politica tornando al suo lavoro di giornalista Rai: oggi è corrispondente da Parigi. È questa l’ultima intervista, in ordine di tempo, delle tante rilasciate da Maria Rosa Boccia sull’argomento.

La donna oggi rischia il processo per stalking e lesioni, mentre l’ex ministro è stato salvato dal Senato che ha votato contro l’autorizzazione a procedere per il reato di peculato in merito alla vicenda della chiave d’oro della città di Pompei. Così dopo aver parlato della loro relazione sentimentale, dei contrasti e della nomina al ministero (mai concretizzata) adesso Boccia racconta i sogni politici di Sangiuliano, che ambiva addirittura alla prima carica dello Stato.