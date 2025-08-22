Donald Trump ha portato pizza e hamburger alla polizia e ai soldati della Guardia Nazionale nel quartier generale di Anacostia, nel sud est di Washington dove il presidente ha voluto gli agenti per rafforzare la sicurezza. “Vi ho portato gli hamburger cucinati dagli chef della Casa Bianca ma la pizza l’abbiamo presa nel posto più buono della città”, ha detto il presidente che si è recato con il suo corteo in uno dei quartieri considerato tra i più pericolosi di Washington. Il tycoon era accompagnato dall’attorney general Pam Bondi e dalla procuratrici della capitale Jeanini Pirro che, in una delle foto che circolano sui social, si vede servire la piazza ad agenti e soldati.

Alcune zone della capitale americana hanno iniziato ad assumere l’aspetto di un territorio occupato – spiega Associated Press -, con enormi veicoli militari di trasporto disseminati in città. Il numero medio di arresti giornalieri a Washington nei primi 10 giorni dall’intervento federale di Trump è aumentato di circa il 20%. Trump ha dichiarato di essere venuto per ringraziare le truppe della Guardia Nazionale e ha parlato degli sforzi non solo per ridurre rapidamente la criminalità, ma anche per rimuovere i graffiti, sistemare le aiuole spartitraffico e riparare le strade.