Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 13:44

Trump porta pizza e hamburger a polizia e guardia nazionale a Washington – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Alcune zone della capitale americana hanno iniziato ad assumere l’aspetto di un territorio occupato
Icona dei commenti Commenti

Donald Trump ha portato pizza e hamburger alla polizia e ai soldati della Guardia Nazionale nel quartier generale di Anacostia, nel sud est di Washington dove il presidente ha voluto gli agenti per rafforzare la sicurezza. “Vi ho portato gli hamburger cucinati dagli chef della Casa Bianca ma la pizza l’abbiamo presa nel posto più buono della città”, ha detto il presidente che si è recato con il suo corteo in uno dei quartieri considerato tra i più pericolosi di Washington. Il tycoon era accompagnato dall’attorney general Pam Bondi e dalla procuratrici della capitale Jeanini Pirro che, in una delle foto che circolano sui social, si vede servire la piazza ad agenti e soldati.

Alcune zone della capitale americana hanno iniziato ad assumere l’aspetto di un territorio occupato – spiega Associated Press -, con enormi veicoli militari di trasporto disseminati in città. Il numero medio di arresti giornalieri a Washington nei primi 10 giorni dall’intervento federale di Trump è aumentato di circa il 20%. Trump ha dichiarato di essere venuto per ringraziare le truppe della Guardia Nazionale e ha parlato degli sforzi non solo per ridurre rapidamente la criminalità, ma anche per rimuovere i graffiti, sistemare le aiuole spartitraffico e riparare le strade.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione