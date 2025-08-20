“Dirsi dubbiosi sull’obbligo vaccinale, che non c’è nella maggior parte dei Paesi europei, non penso sia antiscientifico, penso sia di buon senso”. Dopo un sopralluogo di un cantiere in via Bolla a Milano, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini torna a parlare dell’azzeramento da parte del ministro della Salute Schillaci della commissioni vaccini per la presenza di due esponenti critici nei confronti delle immunizzazioni. Salvini non chiede le dimissioni del ministro ma sottolinea un aspetto: “Lo dico da ministro: è come se io avessi nominato una commissione da me firmata, con dei membri da me scelti, e dopo tre giorni mi fossi auto azzerato la commissione da me scelta. Avrei un problema in casa”.