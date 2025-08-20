Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 13:29

Salvini insiste: “Avere dubbi sull’obbligo vaccinale non è antiscientifico, ma di buon senso”. E attacca di nuovo Schillaci

di Simone Bauducco
Icona dei commenti (46)
Il ministro dei trasporti durante un sopralluogo a un cantiere a Milano torna a parlare delle scelte del collega della Salute: "Se azzeri la commissione da te scelta, hai un problema in casa"
Icona dei commenti Commenti

“Dirsi dubbiosi sull’obbligo vaccinale, che non c’è nella maggior parte dei Paesi europei, non penso sia antiscientifico, penso sia di buon senso”. Dopo un sopralluogo di un cantiere in via Bolla a Milano, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini torna a parlare dell’azzeramento da parte del ministro della Salute Schillaci della commissioni vaccini per la presenza di due esponenti critici nei confronti delle immunizzazioni. Salvini non chiede le dimissioni del ministro ma sottolinea un aspetto: “Lo dico da ministro: è come se io avessi nominato una commissione da me firmata, con dei membri da me scelti, e dopo tre giorni mi fossi auto azzerato la commissione da me scelta. Avrei un problema in casa”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione