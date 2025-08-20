Giovanna Maria Giomarino, guida turistica di Roma, è morta nel pomeriggio di martedì 19 agosto dopo essersi sentita male al Colosseo, probabilmente a causa delle alte temperature. La donna, intorno alle 17.30 si trovava con un gruppo di turisti e stava illustrando la mostra permanente la primo piano di uno dei monumenti più famosi del mondo quando ha perso i sensi e si è accasciata a terra. Immediati i soccorsi dei presenti, del personale della struttura e dell’ambulanza chiamata dai presenzi, ma per la donna non c’è stato niente da fare.

Il parco archeologico del Colosseo era uno dei principali luoghi di lavoro della donna, che si occupava di visite guidate. La notizia ha presto fatto il giro dei social, raccogliendo il cordoglio di molti conoscenti della donna e altre guide turistiche. Tra questi il post di un collega: “In ricordo di Giovanna, la collega deceduta ieri a Roma al Colosseo per un arresto cardiaco, provocato dal gran caldo. Alla triste lista dei morti sul lavoro nel nostro Paese aggiungiamo il suo nome, un lutto per tutte le guide d’Italia, che possa trovare la pace nella Luce eterna”. Oltre al cordoglio anche la rabbia di una categoria. Secondo un post riportato dalla pagina Facebook Turismo e Cultura – Trasparenza e Legalità: “è arrivato il momento di pensare a una regolamentazione e a assicurazioni ad hoc che offrano una maggiore tutela sanitaria a questa categoria professionale. Spesso, chi svolge questo lavoro è un libero professionista che, per ragioni economiche, si trova costretto a lavorare anche in condizioni di salute precarie. La natura del lavoro, spesso svolto all’aperto, in luoghi affollati e in condizioni climatiche estreme, rende le guide particolarmente vulnerabili. È fondamentale che si inizi a riflettere su come proteggere al meglio questi professionisti”.