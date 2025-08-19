La madre è morta, ma la figlia ha continuato a percepire la pensione. La storia di una 66enne che è riuscita a sottrarre circa 120mila euro alle casse dello Stato arriva dal Ravennate. La truffa aggravata durava da dieci anni: infatti è a partire dal 2015 che la donna ha incassato la pensione sociale di anzianità della madre che era deceduta.

Le indagini della Guardia di finanze di Ravenna sono scattate su segnalazione dell’Inps e hanno permesso di ricostruire un sistema che ha portato la donna a essere denunciata per truffa aggravata ai danni dello Stato. La donna non aveva comunicato il decesso della madre, avvenuto nel novembre 2015, ricevendo quindi mensilmente gli addebiti sul conto cointestato tra le due. Non solo: secondo quanto scoperto l’indagata avrebbe fornito anche false informazioni sulla madre, fatta apparire come ancora in vita quando in realtà era stata sepolta in Marocco, paese di origine della donna.

Ad aiutare i finanzieri l’incrocio tra i dati anagrafici effettivi e i flussi bancari, che ha permesso di scoprire con esattezza l’ammontare della truffa, 120mila euro, a cui ha fatto seguito un provvedimento di sequestro per recuperare i soldi. Oltre al denaro è stata sequestrata anche una Mercedes, intestata alla donna.