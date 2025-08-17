Il mondo FQ

Spagna, roghi fuori controllo nel nordovest: devastati 115 mila ettari di boschi

Non dà tregua l’ondata di incendi senza precedenti che ha finora devastato 115mila ettari di superficie boschiva nella Spagna nord-occidentale, principalmente in Galizia, Castiglia e Leon ed Estremadura. In totale sono 39 i roghi attivi, che sferzano in gran parte le province di Ourense, Zamora, Leon e Caceres, e hanno provocato finora tre morti, oltre tremila sfollati in Castiglia e Leon, centinaia di persone costrette a confinarsi in casa per proteggersi dal fumo, con una quindicina di strade interrotte e la sospensione del servizio dell’alta velocità ferroviaria nella provincia di Ourense della linea di collegamento fra Madrid e la Galizia, secondo l’ultimo bilancio tracciato dalle autorità di prefetture e vigili del fuoco.

