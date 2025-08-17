Bisogna conoscere e diffondere la storia della Cavtat perché è un primo, importante tassello nella tutela dei diritti della natura

Lo incontro in Grecia ad Erikoussa (gli italiani la chiamano Merlera) una piccola isola fuori dalle rotte del turismo di massa che guarda il Canale d’Otranto. Capelli bianchi, viso abbronzato e un sorriso che disarma. Perché il sorriso di Alberto Maritati è senza compromessi, appartiene a chi è sceso negli inferi e ne è uscito illeso, è un sorriso senza rimpianti, né ripensamenti perché se fosse concessa una seconda vita, lui, la sua, la rifarebbe tutta uguale.

Il suo nome, specialmente per me che sono un cacciatore di storie di mare, è legato a quello di una nave, la Cavtat, la nave dei veleni. Così lo pronuncio, quasi lo sussurro, ed è come se il suo sguardo si fosse illuminato, mi prende sottobraccio, intuisce che sono curioso, e in un baleno entriamo nella sua piccola casa sul porto, qui si è avvolti subito dal colore ocra delle pietre, frammisto al bianco calce, dall’odore della vegetazione e, naturalmente, dall’azzurro del mare che è proprio lì davanti, come un dono.

E’ l’alba del 14 luglio 1974 a poche miglia dalle coste di Otranto verso Punta Palascia; due navi, la Lady Rita, e la Cavtat, incrociano le rotte, la mattina è brumosa, la visibilità poca, il sinistro è inevitabile. La Cavtat affonda precisamente a latitudine 40° 04’ Nord, longitudine 18° 31’ Est e porta in fondo al mare un carico molto pericoloso, 270 tonnellate di piombo tetraetile e tetrametile. Una vera e propria bomba ecologica, una bomba ad orologeria perché i fusti che contengono le sostanze inquinanti non potranno resistere per molto all’erosione dell’acqua salata e gradatamente rilasceranno quei veleni.

Sono esattamente 902 i fusti che giacciono a più di cento metri di profondità in un tratto di mare dalle condizioni meteo-marine complesse per il vento e le correnti, chi naviga nel Canale d’Otranto lo sa bene. Beh vanno recuperati ad ogni costo, si direbbe subito! E, invece, no. Ripescarli dal mare è un’impresa molto complicata, si tratta di trovare delle soluzioni innovative, di affrontare delle spese ingenti, di sconfiggere una burocrazia da incubo, di lottare contro il tempo, ma soprattutto di abbattere un muro di gomma difficile da scalfire.

E qui entra in gioco Alberto Maritati, all’epoca giovane pretore di Otranto che quel tratto di mare lo conosce e lo ama come pochi, ed è quella passione che rende la sua fede e la sua volontà incrollabili, lotterà contro i poteri politici e governativi forti, contro le diffamazioni al suo operato, contro le bugie strumentali prima di chi quel relitto voleva lasciarlo in fondo al mare e poi di quelli che avevano fiutato il grosso affare del recupero. La sua spada nella roccia è la nostra Carta Costituzionale, e poi i codici e quelle leggi che negli anni Settanta di tutela dell’ambiente si occupavano poco o nulla. Anche per questo bisogna conoscere e diffondere la storia della Cavtat perché è un primo, importante tassello nella tutela dei diritti della natura, perché ci dona la forza e il coraggio di lottare in difesa del nostro mare. Una battaglia che non è vinta, tutt’altro.

Non vi dirò cosa è accaduto, ma è più appassionante di un thriller di Le Carrè, assume i contorni di un vero e proprio intrigo internazionale, sono coinvolti i corallari sardi e Jacques Y. Cousteau, giornalisti e pescatori coraggiosi, e poi il popolo, quello idruntino che non ha mai mollato. Io ho ascoltato senza fiatare tutta la storia sorseggiando un magnifico primitivo salentino, ma voi potete leggerla in un libro La nave dei veleni. Il caso Cavtat (Editori Laterza) che si può ordinare cartaceo o scaricare gratuitamente sul sito www.consiglio.puglia.it.

Lascio Erikoussa e riprendo il mare sulla mia vela Camomilla, da lontano sulla spiaggia mi sembra che un uomo dai capelli bianchi si immerga lentamente nel blu del suo pezzo di mare.