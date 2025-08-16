Durante la conferenza stampa dopo il summit con Trump in Alaska, Vladimir Putin ha detto di aspettarsi che Kiev e l’Europa non ostacolino i progressi che stanno emergendo negli sforzi per risolvere il conflitto in Ucraina. “Ci aspettiamo – ha dichiarato Putin – che Kiev e le altre capitali europee prendano tutto questo in modo costruttivo e non ostacolino il processo e non cerchino di mettere in atto provocazioni o ordire complotti per interrompere i progressi che sono emersi”.