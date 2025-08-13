Dopo l’ordine di Trump a Washington arriva la Guardia nazionale: attesi 800 militari e 500 agenti federali – Video

Durante la notte hanno preso ad affluire su Washington Dc le camionette della Guardia nazionale che il presidente Donald Trump ha deciso di schierare nella capitale federale contro la violenza e la criminalità che, a suo dire, hanno reso la città invivibile. Già da ieri pomeriggio sono apparse le prime avanguardie degli 800 militari e dei 500 agenti federali che la Casa Bianca ha annunciato. Già lunedì, almeno 850 agenti sono stati mobilitati e sono state compiute decine di arresti. Le statistiche sulla criminalità nella capitale enunciate dalla Casa Bianca differiscono da quelle ufficiali, dalle quali si evince invece un calo dell’incidenza del crimine in città a livelli che non si toccavano da 30 anni. La sindaca dem di Washington, Muriel Bowser, che nega che il crimine in città sia fuori controllo, ha condannato lo schieramento delle forze federali come una “iniziativa autoritaria”.
