Treviso, 17enne tenta il suicidio in cella impiccandosi coi jeans: morto in ospedale dopo tre giorni di agonia

Aveva tentato di uccidersi in cella, impiccandosi con i propri jeans nella notte tra domenica e lunedì. Salvato dall’intervento degli agenti di Polizia penitenziaria, era stato trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso. Dopo tre giorni di agonia, Danilo Rihai, un 17enne tunisino detenuto nel carcere minorile di Treviso, è morto mercoledì in ospedale: era stato arrestato poche ore prima in flagranza, a Vicenza, per rapina e danneggiamento.

A quanto riferisce il Corriere del Veneto, sabato intorno all’ora di pranzo il ragazzo aveva seminato il panico nel centro di Vicenza, tentando di rapinare più persone e sfondando il portone di un appartamento in cui si era barricato. Dopo circa due ore era stato bloccato con un taser, arrestato e trasferito a Treviso su disposizione della Procura minorile.

Secondo i dati resi noti lunedì dal Garante dei detenuti, nei primi sette mesi i suicidi in carcere sono stati circa 46, una media di 6,5 al mese, e rappresentano circa un terzo delle cause di morte dietro le sbarre: numeri che però, per il ministro della Giustizia Carlo Nordio, non rappresentano “nessun allarme” in quanto si collocano “al di sotto della media mensile ereditata dal governo“.