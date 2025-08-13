Papa Leone XIV: “Incontro Trump-Putin? Si trovi un accordo perché cessi subito la violenza” – Video

“Mi auguro sempre il cessate il fuoco, che cessi la violenza e che si mettano d’accordo. Perché la guerra dopo tanto tempo, qual è il fine?”. Lo dice Papa Leone XIV rispondendo ad una domanda dell’Ansa al suo arrivo a Castel Gandolfo su che cosa si aspetti dal vertice di Ferragosto tra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. Poi aggiunge su Gaza: “Bisogna risolvere la crisi umanitaria e non si può continuare così, conosciamo la violenza del terrorismo e rispettiamo i tanti che sono morti ed anche gli ostaggi, c’è bisogno che vengano liberati ma anche pensare ai tanti che stanno morendo di fame”.