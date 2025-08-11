“Purtroppo gli appelli alla pace sembrano inascoltati”. Così il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, ad Assisi per le celebrazioni in onore di Santa Chiara. “Se penso soltanto agli appelli, prima, di papa Francesco, e a quelli di papa Leone – ha osservato il cardinale, parlando con i giornalisti – sembrano considerati parole di ruoli religiosi, un po’ fuori dal mondo. Invece è una terribile sofferenza e soltanto la pace può essere la via per interrompere e risolvere quei tanti pezzi dell’unica guerra mondiale”.

Zuppi ha richiamato anche il senso profondo della preghiera: “Ritirarsi nella preghiera non significa disinteressarsi, ma entrare nella profondità della storia. Il chiostro e la preghiera – ha aggiunto – fanno entrare dentro la storia, con più passione per le persone che in tanti mondi fasulli che riempiono le giornate e svuotano i cuori”.