“Spiagge vuote? I prezzi sono aumentati ma non sono aumentati i salari. ll ceto medio si è impoverito. Per questo moltissime famiglie in questi giorni non stanno riuscendo a partire”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein che domenica pomeriggio ha fatto visita alle militanti e ai militanti della festa della Lucciola di Villadossola in Piemonte. “Cosa intende fare il governo per aiutare le imprese e le famiglie italiane? – si è chiesta Schlein – non hanno ancora detto una parola. Noi abbiamo due proposte: separare il prezzo dell’energia da quello del gas e approvare un salario minimo che esiste in 22 paesi europei. Perché al di sotto della soglia dei nove euro all’ora non è lavoro, ma sfruttamento. E dove è stato attivato come in Germania ha attivato una dinamica salariale positiva che ha aiutato i salari del ceto medio”.