“Spiagge vuote? I prezzi sono aumentati ma non sono aumentati i salari. ll ceto medio si è impoverito. Per questo moltissime famiglie in questi giorni non stanno riuscendo a partire”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein che domenica pomeriggio ha fatto visita alle militanti e ai militanti della festa della Lucciola di Villadossola in Piemonte. “Cosa intende fare il governo per aiutare le imprese e le famiglie italiane? – si è chiesta Schlein – non hanno ancora detto una parola. Noi abbiamo due proposte: separare il prezzo dell’energia da quello del gas e approvare un salario minimo che esiste in 22 paesi europei. Perché al di sotto della soglia dei nove euro all’ora non è lavoro, ma sfruttamento. E dove è stato attivato come in Germania ha attivato una dinamica salariale positiva che ha aiutato i salari del ceto medio”.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione