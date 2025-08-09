Il mondo FQ

Palermo, si tuffa dal gommone e finisce tra le eliche: morto un ragazzo

di F. Q.
Gli amici hanno tentato di soccorrerlo portandolo sul molo, ma aveva già perso molto sangue per le gravissime ferite riportate
Si è tuffato da un gommone ed è finito tra le eliche del mezzo, morendo poco dopo per le gravisime ferite riportate al torace. È accaduto a un giovane nelle acque di Mondello, celebre spiaggia di Palermo: gli amici che erano con lui sull’imbarcazione hanno tentato di soccorrerlo e lo hanno portato al molo.

A intervenire sono stati Polizia, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, che hanno affidato il ragazzo ai sanitari del 118. Le sue condizioni erano però gravissime sin dal primo momento, visto che aveva perso molto sangue.

