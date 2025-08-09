Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
L'alta colonna di fumo è visibile anche da Napoli
Diversi mezzi aerei e oltre cento operatori sono in campo per fronteggiare l’incendio divampato sul versante est del Vesuvio. Le fiamme, divampate nel pomeriggio di venerdì 8 agosto, non sono ancora state domate: alimentate dal vento e dalle alte temperature hanno rapidamente risalito il crinale. Sul posto, coordinati dalla Protezione Civile della Regione Campania, gli operatori della Sma Campania, i volontari della protezione civile regionale, i Vigili del fuoco, gli addetti della Città Metropolitana e della Comunità montana. Chiusi l’accesso al Gran Cono del Vesuvio e i sentieri su disposizione della direttrice dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Paola Conti.
