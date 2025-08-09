Diversi mezzi aerei e oltre cento operatori sono in campo per fronteggiare l’incendio divampato sul versante est del Vesuvio. Le fiamme, divampate nel pomeriggio di venerdì 8 agosto, non sono ancora state domate: alimentate dal vento e dalle alte temperature hanno rapidamente risalito il crinale. Sul posto, coordinati dalla Protezione Civile della Regione Campania, gli operatori della Sma Campania, i volontari della protezione civile regionale, i Vigili del fuoco, gli addetti della Città Metropolitana e della Comunità montana. Chiusi l’accesso al Gran Cono del Vesuvio e i sentieri su disposizione della direttrice dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Paola Conti.

L’alta colonna di fumo è visibile anche da Napoli.