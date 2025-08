Erdogan ha anche sottolineato a Meloni che la "comunità internazionale ha una grande responsabilità per stabilire un cessate il fuoco immediato (a Gaza, ndr) e nel fornire aiuti umanitari"

Un vertice a tre per discutere di cooperazione nella gestione dei migranti. Dopo il faccia a faccia con il presidente tunisino Kais Saied, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra anche il presidente turco Erdogan e il primo ministro libico Dbeibah. Un trilaterale a Istanbul per “rispondere alle sfide comuni, a partire da quella della gestione dei flussi migratori”.

Meloni ha parlato di “eccellenti risultati” raggiunti con la Turchia e “ha sottolineato l’opportunità di valorizzare le lezioni apprese applicandole anche per il sostegno all’azione del Governo di Unità Nazionale libico in ambito migratorio”. Nel corso del trilaterale si è discusso di “una serie di linee d’azione per combattere le reti criminali internazionali di trafficanti”.

Durante il vertice trilaterale presso il palazzo Dolmabahçe, durato circa due ore, Erdogan “ha affermato che sono necessarie soluzioni sostenibili e a lungo termine per eliminare le cause profonde della migrazione irregolare, sottolineando la necessità di un coordinamento multilaterale in tal senso”, riferisce la presidenza turca.

Erdogan ha anche rimarcato a Meloni che la “comunità internazionale ha una grande responsabilità per stabilire un cessate il fuoco immediato (a Gaza, ndr) e nel fornire aiuti umanitari alla regione il prima possibile”. Secondo quanto riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara, il leader turco ha affermato che “una soluzione duratura può essere raggiunta solo attraverso la creazione di uno Stato palestinese sovrano e indipendente con integrità territoriale, basato sui confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale”.