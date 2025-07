Anche l’Italia parteciperà al lancio aereo di aiuti umanitari su Gaza. A dare la notizia è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che nel corso della giornata ha avuto due colloqui telefonici con alti funzionari dell’Autorità Nazionale Palestinese: il primo ministro, Mohammad Mustafa, e la ministra per gli Affari Esteri, Varsen Aghabekian. Il vicepremier ha fatto il punto sulle ultime iniziative umanitarie decise dall’Italia, fra cui – oltre ai già citati lanci aerei – una nuova evacuazione di bambini palestinesi malati, con relativi accompagnatori, per un totale di 50 persone, e lo stanziamento di ulteriori cinque milioni di euro per l’acquisto di beni alimentari.

“Ho avuto oggi un lungo colloquio telefonico con il primo ministro palestinese. Gli ho confermato il sostegno dell’Italia all’Autorità Nazionale Palestinese e l’impegno per un immediato cessate il fuoco a Gaza, per la liberazione di tutti gli ostaggi e il raggiungimento di una pace duratura“, ha scritto Tajani su X. “L’Italia è schierata in prima linea con ogni sforzo per l’assistenza umanitaria a Gaza e per l’immediato ingresso degli aiuti nella Striscia anche attraverso il meccanismo Food for Gaza. Ho illustrato i nuovi aiuti umanitari che distribuiremo anche tramite lanci aerei. Il premier palestinese ha ringraziato l’Italia per un’azione che rafforza e consolida l’amicizia fra il popolo italiano e quello palestinese“, ha aggiunto. Il ministro ha anche ricordato l’azione diplomatica nei confronti del governo israeliano affinché sblocchi gli aiuti rimasti fermi e consenta l’ingresso di altri beni italiani dalla Giordania.

Il ministro ha espresso ai due interlocutori i sentimenti di vicinanza di fronte alle immagini di sofferenza e distruzione a Gaza e ha confermato la solidarietà e il sostegno del governo italiano all’Autorità Nazionale Palestinese, ribadito anche durante la Conferenza Onu sulla situazione a Gaza conclusasi ieri a New York.