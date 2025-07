Il Tar annulla le zone rosse a Napoli: “Limitano la libertà di circolazione senza reali emergenze”

Il Tar della Campania ha annullato le ordinanze del prefetto di Napoli che prorogavano l’istituzione delle cosiddette zone rosse in diverse aree della città e della provincia. Il ricorso, accolto, era stato presentato da Chiara Capretti e Pino De Stasio, consiglieri della Seconda Municipalità. “Dagli enunciati del provvedimento non si desume affatto l’esistenza di una situazione di grave, imprevista e imprevedibile emergenza per la sicurezza pubblica non fronteggiabile con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento; questi enunciati, infatti, fanno piuttosto riferimento agli ordinari problemi di gestione dell’ordine pubblico che sono tipici di una grande città caratterizzata da problemi e tensioni sociali e da grandi e crescenti flussi turistici che si concentrano in alcune aree cittadine”, spiegano i giudici amministrativi. Nella sentenza il Tar sottolinea che si tratta di situazioni che devono essere affrontate e risolte “utilizzando i normali strumenti previsti dall’ordinamento”.

Nelle motivazioni del tribunale amministrativo viene spiegato che “queste misure, tenuto conto della loro ampiezza e incidenza sulle libertà costituzionali (oltretutto di soggetti che, in quanto deferiti ma non condannati per i reati indicati, sono da considerarsi innocenti in base alla presunzione costituzionale di non colpevolezza), violano il principio della temporaneità degli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti; esse infatti sono state originariamente introdotte per un periodo di tre mesi ma, per effetto delle due proroghe, il periodo di efficacia è diventato di ben nove mesi (e nulla esclude ulteriori proroghe)”, andando a incidere sulla libertà di circolazione garantita dalla Costituzione. Il Tar della Campania ha aggiunto che l’ordinanza “anziché adottare provvedimenti temporanei per far fronte a un’imprevista e imprevedibile situazione eccezionale di pericolo per la sicurezza pubblica, ha introdotto misure straordinarie a carattere tendenzialmente permanente per far fronte a ordinari e stratificati nel tempo problemi di ordine pubblico”.