“Affronto il problema delle elezioni regionali con grande fastidio perché è un elemento di distrazione rispetto al lavoro. È diventato il festival della politica politicante e dell’ipocrisia. Stiamo tornando ai tempi degli accordi tra i partiti”. Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social. “Qual è la Regione dove i Cinque stelle non hanno fatto nulla negli ultimi 10 dieci anni? La Campania. E quale regione offriamo ai Cinque stelle? La Campania”. “Io non ho deciso nulla – ha affermato ancora il governatore – posso e devo esprimere le mie opinioni con buona pace di tutti. C’è gente che non ha fatto nulla negli ultimi 10 anni e ora si sta scalmanando perché vorrebbe decidere tutto” aggiungendo che “quando sono stato eletto io il Pd era al 12% e io ho avuto il 70%”. “Per quanto mi riguarda non e’ chiuso niente”. De Luca ha quindi puntato l’indice contro “gli opportunisti”: “Non offrirò lo scudo paravento a nessuno”, “Io voglio solo lavorare come faccio da una vita senza pensare alle bandiere di partito, combattendo a viso aperto. Quelli che non combattono pensano solo ai fatti loro”. Per De Luca – che ha parlato della necessita’ di offrire una rosa di nomi – non si possono fare accordi, nell’ambito di una coalizione da costruire, “mortificando gli elettori”. “Va bene il lavoro per costruire una coalizione, bene l’esclusione delle pregiudiziali, ma c’e’ un diritto-dovere di ragionare in merito alle proposte”, ha proseguito, dicendo che “e’ ragionevole spiegare cosa si vuole fare”, ha concluso.