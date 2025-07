Alluvione in Alto Adige, frane e smottamenti in Val Passiria: i danni visti dal drone – Video

Forti temporali in Alto Adige, concentrati soprattutto nella zona della Val Passiria. Nella notte tra mercoledì e giovedì si sono toccate punte di oltre cento millimetri di pioggia. Numerosi gli smottamenti e le frane che hanno minacciato anche alcuni edifici. La protezione civile, a scopo precauzionale, ha evacuato alcune famiglie. Non ci sono stati feriti. Gli sforzi si sono concentrati sui lavori di sgombero sia delle strade, sia dei corsi d’acqua. Il fango, misto a sassi e alberi, è riuscito a spazzare via un ponte che porta ad una centrale elettrica, trascinando con sé anche la linea elettrica e la conduttura dell’acqua. Hanno assolto ai loro compiti i bacini di ritenzione del torrente Passirio, evitando che l’acqua rompesse gli argini.