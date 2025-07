Alluvione lampo in Val Passiria, fiume di fango esonda e spazza via un ponte a San Martino – Video

Forti temporali con oltre cento millimetri di pioggia si sono abbattuti in serata sulla Val Passiria. Si sono verificate frane di grandi dimensioni che hanno interessato anche edifici residenziali e strade. La strada statale SS44 rimane chiusa tra l’albergo Quellenhof e San Martino fino a nuovo avviso. Dalle ore 5 è stato istituito un senso unico alternato per le auto sulla diga del Passirio. Per autobus e mezzi pesanti vige il divieto assoluto di transito. Non risultano coinvolte persone e i lavori di sgombero sono iniziati la mattina presta. All’opera ci sono dieci mezzi, tra cui cinque escavatori a benna e tre pale gommate, per cercare di rimuovere sei-sette metri di materiale e liberare il passaggio ostruito, in modo che l’acqua possa defluire in modo controllato. La frana, comunica in una nota la Provincia, “si è verificata in una zona industriale, dove sono stati sepolti diversi capannoni, macchinari e attrezzi da lavoro e i lavori di sgombero procedono a pieno ritmo”. Il cedimento del pendio si è verificato in prossimità di un torrente, dove grandi quantità di detriti e fango si sono riversati sulla carreggiata e anche se per le auto è stata predisposta una deviazione lungo la parallela pista ciclabile, “a causa della strettezza e della lunghezza del percorso, potrebbero verificarsi notevoli disagi alla circolazione” avvisa la Provincia e consiglia di “evitare viaggi non strettamente necessari”. Nel video, il momento in cui il fiume di fango e rocce trascina via un ponte nella frazione di Neuhaus.

