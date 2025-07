L'anticiclone africano è di nuovo in arrivo. Dal 21 al 27 luglio temperature estreme con picchi che potranno sfiorare i 50 gradi in Sicilia

L’Italia sta per essere di nuovo investita dall’anticiclone africano. Nella settimana tra lunedì 21 e domenica 27 luglio le temperature in Sicilia, infatti, potrebbero superare il record europeo di caldo registrato nel 2021, che fu 48,8 gradi. A fare queste previsioni è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo, che parla di “fiammata africana”.

Il vento secco, poi, potrebbe aggravare il caldo estremo, avvicinando le temperature ai 50 gradi. Proprio in quelle aree, a Floridia, in provincia di Siracusa, l’11 agosto 2021 è stata registrata la temperatura più alta mai validata in Europa.

Tredici avverte: “Si prevedono 30°C a circa 1.500 metri in libera atmosfera, un parametro meteo che non si osserva quasi mai sul nostro territorio. Questa drammatica anomalia è prevista tra Sicilia e Calabria e in linea generale si tradurrà in 28°C di notte e 44°C di giorno”.

Fino a giovedì 24, il caldo estremo farà da padrone dal Sud al Centro della penisola. Al Nord, invece, la settimana inizierà con temporali sparsi, anche piuttosto intensi. Con i rovesci, diminuiranno leggermente le temperature nelle regioni settentrionali.