Negli Usa ormai ci hanno preso gusto: dopo le sanzioni alla Corte penale internazionale e quelle alla relatrice speciale Onu Francesca Albanese, è stata oggetto di un analogo provvedimento anche Addameer, la più nota organizzazione palestinese per i diritti umani, conosciuta a livello internazionale per la sua decennale collaborazione con, tra le altre, Amnesty International e Human Rights Watch nonché con Ong italiane.

È sempre più evidente che il regime sanzionatorio dell’amministrazione Trump è al servizio di Israele. La ragione delle sanzioni nei confronti di Addameer non sono altro che la ripresa della narrazione israeliana secondo la quale l’ong palestinese è affiliata al Fronte popolare per la liberazione della Palestina, che per gli Usa è una “organizzazione terroristica”. Che non vi sia alcuna prova di questa affiliazione, non importa.

Addameer rappresenta le persone palestinesi detenute e/o condannate tanto nelle carceri israeliane quanto in quelle dell’Autorità palestinese e difende i loro diritti a un processo equo e a condizioni di prigionia in linea con gli standard internazionali.

Insieme ad altre cinque organizzazioni palestinesi per i diritti umani, Addameer è fuorilegge in Israele già dal 2021 in quanto “terrorista” e “illegale”. Anche qui, zero prove tanto che neanche molti governi europei hanno dato seguito alla cosa. Nel 2022 l’esercito di Tel Aviv ha anche fatto una rovinosa incursione nei suoi uffici.

Mentre nella Striscia di Gaza prosegue il genocidio da parte di Israele, nelle prigioni di questo paese ci sono oltre 3000 palestinesi in stato di detenzione amministrativa, impossibilitati a difendersi da accuse che non vengono rese pubbliche e senza subire un processo.

Sono sottoposti a torture, compresa la violenza sessuale, non ricevono livelli adeguati di cibo e cure mediche e non possono essere visitati da osservatori indipendenti, come ad esempio il Comitato internazionale della Croce rossa. A molti di loro, Addameer fornisce assistenza legale gratuita.

Le sanzioni rischiano di colpire duro, tenendo conto che tra l’altro impediranno l’arrivo di donazioni dagli Usa e il lavoro in partnership con gruppi statunitensi per i diritti umani.