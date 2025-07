Mattarella: “Si spara sui luoghi di preghiera e su chi ha fame e sete, si rischia una spirale d’odio”

“In questo momento storico, in pieno contrasto con le attese dell’umanità, in ogni continente riemergono ombre che si pensava non dovessero più avere spazio, di chi vuole reintrodurre guerre di annessione territoriale o il dominio di più forti sui più deboli o di chi intende bombardare i civili”. Così il capo dello Stato Sergio Mattarella alla cerimonia per il centenario della Campana dei caduti di Rovereto. “Non ci si limita al triste compito di colpire i soldati contrapposti, ma si spara sui luoghi di preghiera, sui luoghi in cui si distribuiscono pane e acqua, o sui soccorritori. Questo rischia di creare una spirale di odio che genera a sua volta altre violenze”, avvisa Mattarella. “Questo esorta a rilanciare il messaggio partito 100 anni fa da qui: le speranze dell’umanità devono prevalere sui messaggi di questo momento difficile”.