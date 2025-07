Il Movimento 5 Stelle ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare per fare luce su quanto riportato dal quotidiano Domani in merito allo stanziamento da parte del ministero della Cultura di 21mila euro per la pubblicazione e la distribuzione di un libro del ministro Alessandro Giuli.

“Da quando la cultura ha la sventura di essere amministrata dal governo Meloni abbiamo spesso rivolto l’accusa di amichettismo, familismo e poltronismo a questo governo, ma qui saremmo ad un livello ancora superiore, ben oltre l’infosfera. Saremmo all’autoreferenzialismo smaccato pagato con i soldi pubblici, incarnato in un’operazione di autofinanziamento ministeriale degna di una repubblica delle banane. Un insulto all’intelligenza, alla cultura e alla decenza istituzionale”, afferma il Movimento 5 Stelle.

“Certo, aggiungono i capigruppo M5S in commissione cultura al Senato e alla Camera, Luca Pirondini e Antonio Caso, non ci sfugge che, ciliegina sulla torta, sarà lo stesso Giuli a dover rispondere. Si difenderà in qualità di ministro o di autore del libro? Poco importa, quello che emergerebbe è solo il livello miserabile a cui le istituzioni sono esposte ogni giorno con questo governo, soprattutto quando si parla di cultura”.

In serata una precisazione della direttrice del Parco archeologico del Colosseo e Capo Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Alfonsina Russo che scrive in una nota: “In merito all’articolo del Domani circa lo stanziamento di fondi per la pubblicazione di volumi monografici dedicati ai culti antichi (…) “il ministro Giuli non ha provveduto ad alcuno stanziamento per la pubblicazione del libro Venne la Magna Madre. I riti, il culto, l’azione di Cibele Romana”.

“Lo stanziamento del Parco archeologico del Colosseo descritto nell’articolo, si legge, nasce all’interno di un finanziamento del 2023 che, nell’aprile del 2024 in Tunisia, a seguito di un incontro con il precedente ministro della Cultura, trova concretezza con la volontà di organizzare una mostra insieme a l‘Institut National du Patrimoine Tunisien. L’iniziativa (riscontrabile da chiunque sul Portale Trasparenza del Parco archeologico del Colosseo) si inserisce in un progetto scientifico più ampio, relativo ai culti antichi, tra cui quello di Romolo e quello della Magna Mater, alla quale è stata dedicata una esposizione tuttora in corso”.

Segue la controreplica del quotidiano Domani che “prende atto della precisazione della dottoressa Russo, che però conferma data per data quanto riportato nell’articolo. Manca solo la data più importante: il 15 gennaio 2025, quando la capa dipartimento Alfonsina Russo ha firmato la determina per la pubblicazione e la distribuzione del libro di Alessandro Giuli, che in quella data era ministro della Cultura da oltre 4 mesi”.