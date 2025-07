“Vi siete resi conto che il decreto sicurezza ha creato un problema a un settore imprenditoriale e industriale di questo paese che vede impiegati tantissimi giovani tra l’altro in una filiera completamente italiana?. Non so se il ministro si è reso conto, leggendo la risposta che gli hanno preparato, che ha parlato di alterazioni dello Stato psicofisico: ma noi non stiamo parlando di una sostanza che causa alterazione alcuna. Stiamo parlando di una pianta di un fiore all’occhiello. Io lo porto qui all’occhiello della mia giacca e dovrebbe farlo anche lei da ministro dell’aAgricoltura a maggior ragione se con la sua risposta ci dice che non c’è nulla da temere e non è ovviamente una sostanza proibita perché non ha effetti droganti“. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, al Question time con il ministro Lollobrigida, indossando una cima di marijuana nell’occhiello della giacca per protesta contro il divieto di vendita di cannabis light. “Lollobrigida ha parlato di una realtà diversa da quella che il paese sta vivendo, perché in questo momento ci sono imprese che hanno ricevuto e utilizzato fondi pubblici regionali o europei, aziende che devono pagare l’anticipo fiscale ai propri dipendenti, aziende che hanno i propri magazzini per milioni di euro di merce di cui non sanno che fare. Avete gettato nell’incertezza un intero settore: la commissione agricoltura della conferenza delle regioni, all’unanimità, anche quindi con il voto delle 14 regioni governate dal centrodestra, ha votato una mozione per chiedere al governo di modificare quella norma. lo continuo a portare all’occhiello questo fiore. Lollobrigida non lo potrà fare e – ha concluso Magi – dovrà nascondere la sua faccia di fronte a questi imprenditori“.