Intercettazioni, i reati di violenza sulle donne esclusi dal limite dei 45 giorni: ok del governo agli emendamenti

La "tagliola" di un mese e mezzo agli ascolti in assenza di "elementi specifici e concreti" non varrà per le indagini sulle fattispecie comprese nel "codice rosso"

I reati di violenza sulle donne compresi nella disciplina del cosiddetto “codice rosso” non saranno sottoposti al limite di 45 giorni per le intercettazioni. La novità è prevista in alcuni emendamenti presentati dalle opposizioni (Pd, Movimento 5 stelle e Avs) al ddl sul reato di femminicidio, in discussione in Commissione Giustizia al Senato: la proposta ha ricevuto il parere favorevole del governo e sarà approvata probabilmente mercoledì. La “tagliola” di un mese e mezzo agli ascolti in assenza di “elementi specifici e concreti” – diventata legge a marzo – non varrà dunque nelle indagini su omicidi (e, in futuro, femminicidi), violenze sessuali, stalking, revenge porn, maltrattamenti e altre accuse di fronte alle quali il pm è obbligato ad ascoltare la presunta vittima entro tre giorni dalla denuncia. Già durante l’esame del ddl sulle intercettazioni alla Camera le forze di centrosinistra avevano proposto emendamenti con questo obiettivo, ma la maggioranza li aveva respinti per non modificare il testo già approvato a palazzo Madama, impegnandosi con un ordine del giorno a intervenire in un provvedimento successivo.

“Finalmente governo e maggioranza hanno detto sì alla proposta del M5s di escludere i reati del Codice rosso dal folle e pericolosissimo limite di appena 45 giorni per le intercettazioni”, festeggia Ada Lopreiato, capogruppo pentastellata in Commissione e firmataria dell’emendamento pentastellato insieme ai colleghi Alessandra Maiorino, Anna Bilotti, Elena Sironi e Roberto Cataldi. “Fin dall’esame di quella legge nello scorso autunno, abbiamo provato in ogni modo a inserire quantomeno questa eccezione, ricevendo sempre rifiuti. Adesso il clima sembra cambiato, in Commissione Giustizia al Senato si sta provando a lavorare in modo coordinato tra maggioranza e opposizione sul ddl che introduce il reato di femminicidio e il nostro emendamento sulle intercettazioni ha avuto parere favorevole. A questo punto ci aspettiamo un voto positivo nelle prossime ore. Una piccola battaglia di giustizia sembra vedere la luce su una tragedia senza fine come la violenza di genere”.