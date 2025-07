Il corpo è stato recuperato nel corso d'acqua di via Monzoro a Cornaredo: nonostante la rapidità delle operazioni di salvataggio, non c'è stato nulla da fare

Tragedia nella serata di sabato a Settimo Milanese. Un uomo di 57 anni è scivolato nel canale per recuperare il cane ed è stato trascinato dall’acqua, annegando. Il suo corpo è stato recuperato a Cornaredo. L’uomo – da una prima ricostruzione – sembra sia sceso nel canale per salvare il cane che era a sua volta scivolato nel corso d’acqua. Al momento non si conoscono le sue generalità.

I vigili del fuoco sono stati successivamente allertati per una persona caduta nel canale nei pressi della strada provinciale 173 a Settimo Milanese. Durante le ricerche – anche con il supporto di un elicottero del Reparto Volo Lombardia decollato da Malpensa – è arrivata la segnalazione di un corpo nel corso d’acqua di via Monzoro a Cornaredo. Una squadra è giunta sul posto, ha recuperato la vittima, ma – nonostante la rapidità delle operazioni di salvataggio – per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto oltre ai vigili del Fuoco di Milano anche un’ambulanza con i volontari della Croce Azzurra di Treazzano sul Naviglio e l’automedica inviate dalla centrale operativa del 118 di Milano. A Settimo Milanese anche i Carabinieri della Compagnia di Corsico per effettuare le indagini del caso.