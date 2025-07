Primo colloquio ufficiale tra Giorgia Meloni e Papa Leone XIV: l’udienza è durata più di mezz’ora

Primo colloquio ufficiale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Leone XIV. Il faccia a faccia si è svolto nel Palazzo Apostolico ed è durato più di mezz’ora. “Molto piacere”, così il Pontefice ha accolto in Vaticano la premier. Congedandosi Meloni ha augurato al Papa “buona giornata” e ha rivolto gli auguri di “buon lavoro”. La premier ha donato al Papa un’immagine dell’Angelicum del 1600, dove il Pontefice ha studiato. Prevost ha donato a Meloni un libro su Sant’Agostino. Tra i temi a cui si è fatto cenno, come si vede da un video diffuso dal Vaticano, il summit sulla sicurezza alimentare che si terrà a fine luglio ad Addis Abeba, in Etiopia.

La premier ha successivamente incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato sono state sottolineate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e l’Italia ed è stato rilevato il comune impegno per la pace in Ucraina e in Medio Oriente e l’assistenza umanitaria a Gaza. Nel prosieguo della conversazione ci si è soffermati su alcune questioni afferenti ai rapporti bilaterali, come pure su tematiche d’interesse per la Chiesa e la società italiana”, riferisce la Santa Sede.

Il fatto che il primo incontro ufficiale tra la presidente del Consiglio e il Pontefice sia avvenuto a poche ore dall’approvazione in Commissione al Senato del testo base sul fine vita, ha suscitato alcune polemiche. “Non è importante che sia o meno una coincidenza ma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra Papa Leone XIV meno di 24 ore dopo l’ufficializzazione del testo sul fine vita, prodotto dal governo, dopo due mesi di trattative informali, sulla base di testi tenuti segreti, con la Conferenza episcopale italiana, unico interlocutore finora scelto dalla maggioranza”, hanno dichiarato – in una nota – Filomena Gallo e Marco Cappato, segretaria nazionale e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.