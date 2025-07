A quasi tre anni di distanza dalla morte avrà finalmente sepoltura Alice Neri accoltellata a morte nelle campagne di Fossa di Concordia, nel modenese. Il delitto della donna risale alla notte tra il 17 e il 18 novembre del 2022, ma per ragioni processuali la salma non era stata ancora messa a disposizione della famiglia. La cerimonia, in forma privata, si terrà sabato mattina nella chiesa di Ravarino dove la vittima viveva insieme alla figlioletta e al marito.

A disporre la liberazione dei resti era stata la presidente della Corte d’Assise, Ester Russo, dopo che era stata completata l’audizione dei consulenti nell’ambito del processo che vede imputato Mohamed Gaaloul, accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Per l’imputato la procura modenese ha chiesto trent’anni di carcere. La sentenza è attesa per il 23 luglio all’esito delle repliche.

Per la Procura l’uomo, un cittadino tunisino che si è sempre dichiarato innocente, è responsabile e va condannato a 30 anni di reclusione. Ma il marito della giovane donna uccisa non è convinto della sua responsabilità e ha revocato la costituzione di parte civile. Alice Neri, 32enne di Ravarino, era stata trovata morta, nella sua auto carbonizzata, a Fossa di Concordia, nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 2022. Gaaloul non conosceva la vittima ma la incontrò quella sera in un bar, dove lei aveva passato la serata con un collega di lavoro. Era tato fermato in Francia a dicembre 2022 e da allora è in carcere, dove si è sempre detto innocente. “Non sono colpevole, non c’entro nulla”. I pm Claudia Natalini e Giuseppe Amara, che hanno coordinato le indagini dei carabinieri, invece credono sia stato lui, l’ultimo a vederla, a uccidere la giovane con almeno sette coltellate, distruggendo poi il cadavere, mettendolo nel vano bagagli dell’auto della donna e dandovi fuoco.