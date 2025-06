Wimbledon, Berrettini subito fuori: il tennista romano si arrende in cinque set al polacco Majchrzak

Finisce subito l’avventura di Matteo Berrettini a Wimbledon. L’azzurro, numero 35 del ranking mondiale, è stato eliminato al primo turno in cinque set (4-6, 6-2, 6-4, 5-7, 6-3) dal polacco Kamil Majchrzak, numero 111 al mondo, in quasi tre ore e dieci minuti di gioco sull’erba inglese. Una nuova débâcle per il tennista romano dopo il ritiro dagli Internazionali di Roma a seguito di un infortunio, che lo ha costretto a un mese di assenza forzata dai campi in cui ha dato forfait anche al Roland Garros.

Dopo il primo set vinto per 6-4, Berrettini ha consegnato i due parziali successivi all’avversario, per poi portare a casa (con fatica) il quarto. Al quinto set l’azzurro finisce sotto di tre game prima di accorciare a 5-3, ma si deve arrendere 6-3 al secondo match point del polacco.