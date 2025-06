Se negli anni scorsi Daniil Medvedev sembrava poter essere uno dei pochi veri antagonisti di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, nel 2025 sta decisamente invertendo il trend. Il russo infatti è stato eliminato al primo turno di Wimbledon 2025 contro Benjamin Bonzi: 3-1 il finale con i punteggi di 7-6, 3-6, 7-6, 6-2 in tre ore e dieci minuti di partita. Un’eliminazione inaspettata quella del numero 9 al mondo per mano di un buon giocatore su erba come Bonzi, ma sicuramente dal potenziale inferiore. Per Medvedev è la seconda eliminazione consecutiva al primo turno di uno Slam dopo quella di poco più di un mese fa per mano di Cameron Norrie al Roland Garros. E agli Australian Open non era andata molto meglio, con l’uscita di scena al secondo incontro.

Eppure il tennista russo sembrava aver approcciato bene la stagione su erba. Prima l’eliminazione al secondo turno di S-Hertogenbosch contro Opelka, poi un buon torneo ad Halle, dove ha battuto anche Alexander Zverev, perdendo poi la finale contro Aleksandr Bublik. Tutti però si aspettavano molto di più a Wimbledon, ma Medvedev non ha saputo reggere il buon servizio e la continuità di Bonzi nel corso del match. Dopo aver perso il primo set, la vittoria del secondo sembrava una possibile svolta ma poi è tornato a sbagliare tanto (12 doppi falli totali, 9 tra terzo e quarto set), commettendo 14 non forzati nel quarto set per un totale di 47 nel match. A far la differenza, la concretezza di Bonzi che ha portato a casa tre punti su quattro durante le palle break, annullandone invece cinque su sette durante i propri turni di battuta.

Per Medvedev è la seconda sconfitta su tre precedenti contro il francese. La prima era arrivata nel 2017, sempre in un torneo Slam, ma al Roland Garros. Una crisi senza fine per l’ex numero uno al mondo, che ora dovrà trovare una via d’uscita per cercare di non sprofondare anche nel ranking. L’ultimo titolo risale ormai al 2023, agli Internazionali d’Italia a Roma. Intanto il tabellone di Alcaraz, già di per sé abbordabile, si spalanca con la sua eliminazione di Medvedev e il ritiro di Stefanos Tsitsipas.