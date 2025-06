Le prime emozioni azzurre dall’erba di Wimbledon sono arrivate dall’impresa sfiorata di Fabio Fognini che contro Carlos Alcaraz, vincitore di Internazionali di Roma e Roland Garros su Jannik Sinner, ha portato lo spagnolo fino al quinto set. Uscita al primo turno, ma da applausi per il tennista italiano che potrebbe avere giocato la sua ultima partita nel terzo Slam della stagione. Sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club Fognini, numero 138 del ranking Atp, ha ceduto dopo un confronto di quasi quattro ore e mezza con il punteggio di 5-7, 7-6 (5), 5-7, 6-2, 1-6. La partita è stata interrotta per più di un quarto d’ora nel corso del quinto set, con lo spagnolo avanti 3-0, a causa di un malore accorso a uno spettatore presente sugli spalti del Centrale. Al secondo turno Alcaraz, campione in carica a Londra, affronterà il britannico Oliver Tarvet, numero 733 al mondo.

Il gioco, lo stato di forma e la grinta di Fognini hanno impressionato Alcaraz che ha poi dichiarato: “Non capisco perché sia il suo ultimo Wimbledon, può giocare ancora 3-4 anni. Devo dargli tutto il credito, è un grande giocatore che per tutta la carriera ha dimostrato il suo talento. Mi dispiace sia il suo ultimo Wimbledon ma sono felice di aver condiviso il campo e gli spogliatoi con lui. Giocare il primo turno sul Centrale, in qualsiasi torneo, non è mai facile, mi sono allenato sull’erba ma Wimbledon è diverso, si sente la differenza con gli altri tornei – ha proseguito lo spagnolo, numero due al mondo – Ho cercato di fare il meglio che potevo. Posso giocare meglio, devo migliorare, però in generale penso sia stata una grande partita”.