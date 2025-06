Immaginate un piccolo arcipelago nel cuore del Pacifico, chiamato Tuvalu, con appena 10.600 abitanti. Questo paradiso di tre isole coralline e atolli sta affrontando una minaccia senza precedenti: il riscaldamento globale e l’innalzamento degli oceani stanno lentamente ma inesorabilmente sommergendo le sue terre. Secondo le previsioni, entro il 2050 metà della capitale Funafuti, un atollo, sarà sott’acqua, e prima del 2100 quasi tutto l’arcipelago potrebbe essere sommerso.

Per cercare di affrontare questa emergenza, il governo di Tuvalu ha deciso di collaborare con l’Australia, creando un programma innovativo chiamato “Pacific Engagement Visa”. Questo permette agli abitanti di Tuvalu di ottenere un permesso di residenza permanente in Australia, con gli stessi diritti dei cittadini australiani, come accesso a sanità, istruzione e assistenza sociale. Il nuovo visto rientra nell’accordo “Falepili Union” siglato nel 2024 tra Australia e Tuvalu, che impegna Canberra anche alla difesa dell’arcipelago in caso di catastrofi naturali o emergenze. Secondo le previsioni della Nasa, entro il 2050 gran parte del territorio di Tuvalu sarà sommerso dalle alte maree. “Per la prima volta uno Stato si impegna riconoscere la sovranità futura di un altro , nonostante gli effetti devastanti del cambiamento climatico”, ha dichiarato il primo ministro Feleti Teo.

È un passo storico, perché appunto si tratta del primo visto al mondo concesso principalmente a causa del cambiamento climatico. Le domande di richiesta sono state moltissime: oltre 1.124 nuclei familiari, cioè circa 4.000 persone, hanno già fatto domanda. Tuttavia, i posti disponibili sono solo 280 all’anno, e vengono assegnati tramite un sorteggio casuale. Con questa velocità, ci vorranno circa tre decenni per evacuare tutti gli abitanti, mentre il mare continua a salire.

Non tutti gli abitanti di Tuvalu vogliono lasciare le loro case, le loro terre e le tombe degli antenati. Per molti, questa terra rappresenta l’identità e la storia di una vita intera. Inoltre, l’Australia ha ottenuto alcuni poteri di sovranità sull’arcipelago, in particolare in ambito militare, un aspetto importante considerando le tensioni geopolitiche nella regione, con la crescente influenza della Cina nel Pacifico. Tuvalu è probabilmente il primo di molti paesi a dover organizzare una evacuazione nel corso di alcuni anni a causa del cambiamento climatico. Più di un terzo della popolazione ha già presentato domanda per il “visto climatico”, e questa situazione solleva domande importanti sul futuro di molte altre nazioni vulnerabili.