Con il cambiamento climatico i fenomeni meteorologici estremi sono sempre più frequenti. Grandinate, nubifragi, alluvioni e anche ondate di calore intense, con temperature bollenti. Proprio venerdì 27 giugno il termometro raggiungerà picchi elevanti: in Italia è previsto bollino rosso in ben 13 città.

A essere interessate dal livello 3 di caldo, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio, sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia e Verona. In queste città le temperature potrebbero raggiungere i 40 gradi centigradi.

Queste condizioni meteorologiche impongono uno stop per varie attività in alcuni momenti della giornata e, già dagli scorsi giorni, con l’aumento delle temperature sono aumentati anche gli accessi al Pronto soccorso, soprattutto nelle città con un alto tasso di umidità.

Caldo ma con temperature un po’ più contenute anche in altre parti d’Italia. Bollino arancione, con un possibile rischio per la salute delle persone più suscettibili, in dieci città: Cagliari, Catania, Latina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Trieste e Viterbo. Bollino giallo, invece, per Bari, Civitavecchia, Genova e Messina.

Quest’ondata di calore non sembra avvicinarsi a una fine. Anche nel weekend sono previste alte temperature, forse però accompagnate da forti temporali al Nord. In molte città le temperature raggiungeranno i 37-38 gradi. Il picco di calore che si attesterà a 40 gradi però non colpirà solo il Sud, ma anche il Centro-Nord: Bologna, Cremona e Firenze sono tra le città che saranno più colpite dall’ondata di calore.