Il numero 1 al mondo in campo con l'incognita del meteo. Il norvegese è il primo finalista del Masters 1000 di Roma. Bolelli e Vavassori sono in semifinale nel doppio

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Dopo la sconfitta di Luciano Darderi contro Casper Ruud, a Roma tutti attendono Jannik Sinner: il numero 1 al mondo sfida Daniil Medvedev nella seconda semifinale maschile agli Internazionali d’Italia 2026. Il match è in corso sul campo Centrale del Foro Italico: l’avvio del numero uno al mondo è stato fulmineo con un primo set dominato e concluso con il parziale di 6-2 in 32 minuti. Nel secondo set, al momento, il risultato è invece favorevole al russo avanti 3-2 dopo essere stato avanti di un break e aver sprecato tre palle del doppio break.

L’altoatesino resta l’unica speranza per spezzare un tabù che dura da 50 anni, ovvero dalla vittoria di Adriano Panatta nel 1976. Oltre a Medvedev, numero 9 al mondo, il secondo ostacolo è rappresentato dal meteo. Le previsioni non fanno presagire nulla di buono in vista della serata: sono attesi forti temporali.

Darderi-Ruud

Luciano Darderi perde male contro Casper Ruud: il norvegese parte subito forte e sale sul 4 a 1 prima dell’interruzione per pioggia. Dopo due ore di stop, la musica non cambia: Ruud chiude velocemente il primo set e poi replica il 6-1 anche nel secondo. Il match finisce in poco più di un’ora.

La vittoria di Bolelli e Vavassori

La coppia di doppio azzurra composta da Simone Bolelli e Alessandro Vavassori approda alle semifinali degli Internazionali. Gli azzurri, che in stagione hanno vinto a Rotterdam e a Madrid, hanno superato i rivali tradizionali, il finlandese Harri Heliovaara e l’inglese Henry Patten, prime teste di serie del torneo con il punteggio di 7-5 7-6 (4) in un’ora e 48 minuti. Era la quarta volta che si affrontavano in stagione, in semifinale ad Adelaide e Doha e nella finale del 1000 in Florida.

Dove vedere gli Internazionali in tv e streaming (anche in chiaro)

Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis vengono trasmessi in diretta tv per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253. Inoltre il torneo WTA è visibile in tv su SuperTennis HD. La diretta streaming di tutti i match maschili è disponibile su Sky Go e per gli abbonati alla piattorma NOW.

Entrambe le semifinali maschili del Masters 1000 di Roma – Darderi-Ruud e Sinner-Medvedev – vengono trasmette anche in diretta tv in chiaro su TV8. La diretta streaming è disponibile gratis su tv8.it.