Come funziona il tabellone nello slam londinese: Alcaraz a caccia della seconda vittoria consecutiva su erba, Sinner per il riscatto

Manca ormai pochissimo a Wimbledon 2025, terzo slam stagionale e per tradizione il più importante e prestigioso. Carlos Alcaraz difenderà il titolo nel maschile, Barbora Krejcikova – che ha sconfitto Jasmine Paolini in finale – quello femminile. E se nel tabellone femminile è sempre complicato fare pronostici, nel maschile i favoriti sono i “soliti due”: proprio Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo probabilmente parte leggermente avanti per condizione fisica e soprattutto psicologica, viste le ultime vittorie a Roma, al Roland Garros e al Queen’s. Sinner deve invece riscattare la sconfitta nello slam parigino e l’eliminazione ad Halle per mano di Bublik (poi vincitore del torneo). Si parte il 30 giugno con i primi turni, fino alla finale maschile del 13 luglio. Oggi 27 giugno alle ore 11 sarà però il momento dei sorteggi dei due tabelloni. Ma quali sono le teste di serie sia nel maschile che nel femminile? Come funziona il sorteggio? Quanti italiani parteciperanno allo slam londinese?

Sorteggio Wimbledon 2025, come funziona il tabellone

Il tabellone principale di Wimbledon è composto da ben 128 giocatori, 32 dei quali sono teste di serie, più 16 provenienti dalle qualificazioni terminate giovedì 26 e 8 wild-card assegnate dagli organizzatori come sempre. Il criterio base con cui viene creato il tabellone è abbastanza semplice: le 32 teste di serie si troveranno metà da una parte, metà dall’altra. Ciò vuol dire che il numero 1 Sinner e il numero 2 Alcaraz potranno incontrarsi solo in finale, così come Zverev (numero 3) e Draper (numero 4). Ognuno dei primi quattro del tabellone potrà sfidare negli eventuali quarti di finale un giocatore tra la posizione numero 5 e la numero 8. Ciascuno dei primi 8 potrà incontrare un tennista presente tra il n.9 e il n.16 e così via fino al completamento. Ciò significa che le teste di serie potranno sfidarsi dal terzo turno in poi, cioè quando i tennisti rimasti saranno esattamente 32.

Le teste di serie nel tabellone maschile

Saranno quattro di trentadue le teste di serie italiane: oltre ovviamente a Jannik Sinner (testa di serie numero uno) e Lorenzo Musetti (numero 7), anche Flavio Cobolli (22) e Matteo Berrettini (dopo la rinuncia di Ruud, 32). Questi i nomi:

1. Jannik Sinner

2. Carlos Alcaraz

3. Alexander Zverev

4. Jack Draper

5. Taylor Fritz

6. Novak Djokovic

7. Lorenzo Musetti

8. Holger Rune

9. Daniil Medvedev

10. Ben Shelton

11. Alex de Minaur

12. Frances Tiafoe

13. Tommy Paul

14. Andrey Rublev

15. Jakub Mensik

16. Francisco Cerundolo

17. Karen Khachanov

18. Ugo Humbert

19. Grigor Dimitrov

20. Alexei Popyrin

21. Tomas Machac

22. Flavio Cobolli

23. Jiri Lehecka

24. Stefanos Tsitsipas

25. Felix Auger-Aliassime

26. Alejandro Davidovich Fokina

27. Denis Shapovalov

28. Alexander Bublik

29. Brandon Nakashima

30. Alex Michelsen

31. Tallon Griekspoor

32. Matteo Berrettini

Le teste di serie nel tabellone femminile

Più imprevedibile invece il tabellone femminile. Tra le favorite ci sono ovviamente la numero 1 Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Iga Swiatek (seppur non stia passando il suo miglior momento in carriera), Coco Gauff e Jasmine Paolini, ma ogni anno non mancano le sorprese. Lo scorso anno infatti trionfò Barbora Krejcikova, che sconfisse in finale Jasmine Paolini. La tennista italiana sarà l’unica azzurra presente tra le 32 teste di serie del tabellone femminile. Questo l’elenco completo:

1. Aryna Sabalenka

2. Coco Gauff

3. Jessica Pegula

4. Jasmine Paolini

5. Qinwen Zheng

6. Madison Keys

7. Mirra Andreeva

8. Iga Swiatek

9. Emma Navarro

10. Paula Badosa

11. Elena Rybakina

12. Diana Shnaider

13. Amanda Anisimova

14. Elina Svitolina

15. Karolina Muchova

16. Daria Kasatkina

17. Barbora Krejcikova

18. Ekaterina Alexandrova

19. Ludmilla Samsonova

20. Jelena Ostapenko

21. Beatriz Haddad Maia

22. Donna Vekic

23. Clara Tauson

24. Elise Mertens

25. Magdalena Frech

26. Marta Kostyuk

27. Magda Linette

28. Sofia Kenin

29. Leylah Fernandez

30. Linda Noskova

31. Ashlyn Krueger

32. McCartney Kessler.

Gli italiani in gara

Saranno undici gli italiani presenti nel tabellone maschile di Wimbledon 2025. Dieci sono entrati di diritto nel main draw, uno arriva dalle qualificazioni. Parliamo di Giulio Zeppieri, tennista 23enne che ha sconfitto Cristian Garin in cinque set (e più di tre ore di partita), ottenendo la prima storica qualificazione a Wimbledon. Oltre alle quattro teste di serie e Zeppieri già citato, sono presenti anche: Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Luca Nardi e Fabio Fognini, entrato dopo alcuni forfait.

Le italiane in gara nel tabellone femminile

Saranno invece soltanto tre le italiane presenti nel tabellone femminile. Oltre a Jasmine Paolini, che porta in alto i colori azzurri nel singolare, ci saranno anche Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.