Carlos Alcaraz non si ferma più: dopo Montecarlo, gli Internazionali di Roma e il Roland Garros, ecco il successo anche all’Atp 500 sull’erba del Queen’s. In finale lo spagnolo numero due al mondo ha battuto in tre set – 7-5, 6-7 (5-7), 6-2 – il ceco Jiri Lehecka in due ore e 10 di gioco. Il viatico perfetto per presentarsi con fiducia massima al via di Wimbledon. Umore opposto rispetto a quello di Jannik Sinner, che in questa settimana ha visto il suo vantaggio su Alcaraz nel ranking Atp praticamente dimezzato. Nessun vero allarme: Sinner è saldamente al numero 1 della classifica mondiale e ci resterà anche a luglio. Adesso il rivale spagnolo è più vicino, anche se Wimbledon potrebbe nuovamente ribaltare la situazione.

L’eliminazione negli ottavi ad Halle per mano del kazako Alexander Bublik, poi vincitore del torneo, è costata a Sinner una cambiale da pagare di 450 punti. L’azzurro era infatti il campione in carica nel torneo su erba tedesco e l’uscita così precoce consente al suo rivale Alcaraz di rosicchiare in totale 900 punti nella corsa al numero 1, visto che un anno fa lo spagnolo aveva perso subito al Queen’s. Ora Sinner guida il ranking Atp con 10.430 punti e Alcaraz insegue al numero 2 con 9.300 punti: sono 1.130 di differenza. Gli altri sono davvero lontanissimi: Alexander Zverev in terza posizione ha “appena” 6.500 punti.

Sinner però dal punto di vista della classifica può guardare al torneo di Wimbledon (30 giugno-13 luglio) con ottimismo. All’Old England Club Alcaraz deve difendere i 2mila punti per la vittoria dello scorso anno, mentre Sinner ne difende solo 400 essendosi fermato ai quarti contro Daniil Medvedev. Teoricamente quindi, potrebbe guadagnare punti in classifica anche senza vincere lo Slam su erba. La situazione però cambierà notevolmente con l’inizio della stagione sul cemento americano, ad agosto. Dall’estate in poi, infatti, Alcaraz, fino alle prossime Atp Finals, avrà pochissimi punti da difendere, circa mille, mentre Sinner fino alla fine dell’anno deve difendere la bellezza di 6mila punti. L’azzurro ha praticamente vinto tutto nella seconda metà del 2024: Cincinnati, Us Open, Shanghai e Atp Finals. Per evitare il cambio della guardia in testa al ranking dovrà cercare di ripetersi, o quasi.

La nuova classifica Atp

Jannik Sinner 10.430 punti Carlos Alcaraz 9.300 Alexander Zverev 6.500 Jack Draper 4.650 Taylor Fritz 4.635 Novak Djokovic 4.630 Lorenzo Musetti 4.150 Holger Rune 3.530 Daniil Medvedev 3.420 Ben Shelton 3.170

Gli italiani nella Top 100 del ranking Atp

1. Jannik Sinner 10.430 punti

7. Lorenzo Musetti 4.150

24. Flavio Cobolli 2.020

35. Matteo Berrettini 1.515

44. Matteo Arnaldi 1.215

48. Lorenzo Sonego 1.165

56. Luciano Darderi 1.004

74. Mattia Bellucci 836

94. Luca Nardi 655