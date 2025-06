Sinner-Alcaraz, tutti i record raggiunti e battuti nella finale del Roland Garros

Qualità, atletismo, giocate da campioni, tenuta fisica e mentale. Nelle 5 ore e 29 minuti in cui Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (che ha vinto al super tie-break del quinto) si sono dati battaglia al Roland Garros, non è mancato nulla. Che i due siano destinati a dominare la scena mondiale del tennis nei prossimi anni è ormai cosa nota, ma la finale dello slam parigino è l’ennesimo punto esclamativo di una rivalità bellissima, sana e che sta già regalando tantissime emozioni e record.

Perché sono diversi i primati raggiunti dai due nel lunghissimo, faticoso ma spettacolare atto conclusivo di Parigi nella giornata di domenica 8 giugno. A vincere è stato Carlos Alcaraz, ma se in precedenza c’era stato un divario più ampio tra i due (a volte in favore di Sinner, a volte dello spagnolo), al Roland Garros no. Un equilibrio incredibile che ha caratterizzato il match e che ha divertito il pubblico presente. Meglio, per chi ha pagato il biglietto, non poteva andare.

Sinner-Alcaraz, tutti i record raggiunti

Era il 2019 e due giovanissimi Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si affrontavano al Challenger di Alicante rispettivamente a 16 e 18 anni. Quel match finì 2-1 (su terra rossa) in favore dello spagnolo. Nel corso di questi anni, poi, tantissime sfide tra slam, Masters 1000 e ATP 500, fino a diventare i primi due del mondo. La finale al Roland Garros è solo la punta di diamante di questa rivalità. Tantissimi i record “rotti” e raggiunti: a partire dalla durata del match, appunto.

La finale tra Sinner e Alcaraz – durata 5 ore e 29 minuti – è la più lunga di sempre nella storia del Roland Garros. Il record precedente era di 4 ore e 42 minuti, nel 1982, tra Mats Wilander e Guillermo Vilas, terminata 1–6, 7–6, 6–0, 6–4. Considerando tutti gli slam, è la seconda della storia, dietro soltanto a quella degli Australian Open del 2012 tra Djokovic e Nadal, durata 5 ore e 53 minuti e terminata con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5.

Gli altri due record sono “personali” e riguardano Carlos Alcaraz: lo spagnolo non aveva mai vinto un match in uno slam rimontando da 2-0, come accaduto contro Sinner. Ma c’è di più: mai nessuno aveva vinto il Roland Garros annullando tre match point. Peraltro, quelli in favore di Sinner, erano anche consecutivi. Una finale che rimarrà sicuramente nella storia del torneo e dello sport in generale. Per Sinner – che ha dichiarato “stanotte non dormirò” nel post gara – è la quinta sconfitta consecutiva contro Alcaraz, ma questa è diversa perché ha ridato all’italiano consapevolezza nei propri mezzi dopo un periodo lontano dai campi e su una superficie – fino a oggi – ad Alcaraz più “amica”.