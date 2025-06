Sinner cade ad Halle: l’azzurro perde agli ottavi contro Bublik

Il numero uno al mondo esce sconfitto contro il kazako, numero 45 al mondo, per 6-3 3-6 4-6 dopo 2 ore e due minuti. Non perdeva contro un giocatore fuori dalla Top 20 dal 2023

Jannik Sinner scivola sull’erba di Halle contro Alexander Bublik, che aveva strapazzato a Parigi. Il numero 1 al mondo, reduce dalla bruciante sconfitta in finale al Roland Garros, perde per 6-3 3-6 4-6 in 2 ore e due minuti contro il kazako, numero 45 al mondo, agli ottavi del torneo di preparazione a Wimbledon.

Sconfitto da un non Top 20 dopo due anni

L’azzurro non perdeva contro un giocatore fuori dalla Top 20 da 673 giorni, quando venne sconfitto ai sedicesimi di Cincinnati contro Dusan Lajovic. Era il 16 agosto 2023. La sfida di Halle ha messo di fronte i due ultimi vincitori del torneo tedesco, dove Sinner si era imposto lo scorso anno e Bublik nella stagione precedente sconfiggendo proprio l’altoatesino ai quarti.

Il match tra Sinner e Bublik

Sinner è apparso poco brillante di fronte al servizio preciso del kazako e a tratti nervoso per il comportamento dell’avversario, spesso sopra le righe e arrivato a battere da sotto anche con la seconda. Dopo aver vinto il primo set abbastanza in scioltezza, il numero 1 al mondo non è riuscito a trovare contromisure alla potenza di Bublik al servizio, dove ha spesso martellato con la prima. Così è bastato perdere due volte il proprio turno di battuta, una per set, per farsi travolgere, non riuscendo mai a trovare una palla break. Così, per la prima volta dopo 8 tornei, non giocherà la finale per il titolo.

Adesso c’è Wimbledon

Il tennista altoatesino tornava alle competizioni proprio dopo la clamorosa finale di Parigi persa contro Carlos Alcaraz partendo da un vantaggio di due set e senza sfruttare 3 match point. Sinner, che lunedì ha completato la 54esimaa settimana in vetta al ranking, si trasferirà ora a Londra per iniziare a preparare il torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, dove l’anno scorso si è fermato ai quarti di finale contro Daniil Medvedev.