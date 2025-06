“Giovedì sera Tajani dice ‘l’attacco israeliano non è imminente’ e il venerdì mattina Israele attacca. Allora Tajani va in tv e dice ‘sia chiaro, a me nessuno aveva detto niente’. Sabato rivela di aver chiamato sia il ministro degli Esteri iraniano sia quello israeliano, ai quali dice ‘ora basta, smettetela’. Il giorno dopo se le danno di santa ragione. Non contento lunedì dice ‘non spostiamo l’ambasciata da Teheran’. Cosa dice Meloni ieri pomeriggio? ‘Stiamo pensando di spostare l’ambasciata da Teheran'”. Così Matteo Renzi, intervenendo dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni in Senato, si rivolge ad Antonio Tajani. “Al povero Tajani non ne va bene una. O porta sfortuna, ministro, oppure rinunci a fare dichiarazioni”.